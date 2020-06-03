تأهل أربعة لاعبين من اللاذقية لنصف نهائي البطولة العربية لقتال الظل عبر الانترنت

اللاذقية-سانا

تأهل أربعة لاعبين بفئة الأشبال من مركز الشباب الرياضي التابع لنادي بسنادا الريفي بمحافظة اللاذقية إلى نصف نهائي البطولة العربية لقتال الظل الشدو بالكيك بوكسينغ عبر الإنترنت.

وفي تصريح لسانا قال مدرب مركز الشباب الرياضي خلدون قزق إن الأشبال الذين تأهلوا لنصف نهائي البطولة العربية التي تقام تحت شعار خليك بالبيت هم شمس صادق عثمان وتيم عهد معمار وحيدر مازن شاليش بفئة تحت 9 سنوات وزين مازن شاليش بفئة تحت 12عاما.

وأضاف قزق إن بطولة قتال الظل هي الأولى من نوعها التي تقام تحت شعار خليك بالبيت عبر شبكة الانترنت الرياضي موضحا أن نتائج لاعبي نادينا جيدة بمختلف الفئات والدليل تأهل أربعة منهم لنصف نهائي بطولة العرب وهذا مؤشر إيجابي على انتشار وتطور اللعبة وظهور خامات واعدة جديدة تبشر بالخير لمستقبل رياضة الكيك بوكسينغ بالمحافظة.