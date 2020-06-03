افتتاح باب التسجيل على الدورات الصيفية في نادي سلمية

حماة-سانا

أعلن نادي سلمية عن افتتاح باب التسجيل لدورته الصيفية هذا العام الهادفة لتعليم الأطفال الصغار مبادئ وفنون عدد من الألعاب الرياضية ولاسيما كرات القدم والسلة والطائرة والطاولة.

وأوضح رئيس النادي صفوان سيفو لمراسل سانا أن الهدف من هذه الدورات هو استقطاب المواهب والخامات الواعدة في عدد من الألعاب الرياضية التي يمارسها النادي والعمل على صقلها بالشكل المناسب لافتا إلى أن هذه الدورات ستبدأ بإجراء التمارين للاطفال المسجلين فيها عند صدور قرار من الجهات المعنية باستئناف النشاطات الرياضية في الأندية المحلية.

وأضاف سيفو إن مدينة سلمية تزخر بالعديد من المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية ولكنها بحاجة إلى اكتشاف وصقل من خلال التدريبات التي يشرف عليها مدربون مختصون في جميع الألعاب مشيرا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تطوير ألعاب النادي من خلال تشكيل قاعدة قوية في الفئات العمرية الصغيرة.