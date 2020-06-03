الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تستأنف سباقات السرعة في الـ16من الشهر الجاري دون جمهور

دمشق-سانا

تستأنف الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة سباقات السرعة في السادس عشر من الشهر الجاري بعد توقف نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك بإقامة السباق الأول بالتعاون مع مديرية مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ونادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في حماة.

وسيقام السباق دون حضور جماهيري في إطار إجراءات التصدي للفيروس المستجد وعلى سبعة أشواط للخيول العربية الصافية والمسجلة لمسافات 1400متر و1800متر موزعة على الأشواط وفقا لدرجات الخيول وأعمارها .

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال الرئيس الفخري للجمعية باسل جدعان “إن هذا السباق هو بداية جيده لعودة نشاطات الجمعية والتي نأمل أن تتوج ببطولة العرض الوطني للخيول العربية الأصيلة الذي عادة ما يقام سنويا في الشهر العاشر متمنيا ألا يكون هناك عوائق أمام انتقال الحكام الدوليين الذين يحكمون بطولات عروضنا الوطنية” مضيفا أن عودة الجمعية إلى استئناف نشاطها ستحفز المربين على مواصلة إنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة وبالتالي الحفاظ على هذه الثروة الوطنية المهمة.

وكانت الجمعية أقامت تسعة سباقات على روزنامة السباقات الدورية للعام الماضي وشهدت منافسات قوية ومشاركة جيدة لمربي الخيول العربية بأرسان نوعية ومتميزة.