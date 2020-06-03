مظاهرات حاشدة في أثينا دعماً للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في أمريكا

أثينا -سانا

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع العاصمة اليونانية أثينا دعماً للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرضت وسائل الإعلام مئات المتظاهرين يحملون لافتات تندد بالعنف والعنصرية في الولايات المتحدة وبمقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

ولليوم الثامن على التوالي تستمر موجة الاحتجاجات العارمة في الولايات المتحدة الأمريكية وما لحق بها من فوضى وأعمال عنف بعد مقتل جورج فلويد المواطن من أصول إفريقية اختناقاً بعدما جثم الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث شملت المظاهرات نحو 140 مدينة أمريكية كما امتدت إلى خارج الولايات المتحدة.