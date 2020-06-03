تجمع إسناد الأردني: سورية ستتغلب على الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها

عمان- سانا

ندد تجمع “إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سورية المقاومة.. إسناد” بما يسمى “قانون قيصر” الذي يستهدف الشعب العربي السوري مؤكداً أن سورية ستتغلب على كل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية.

وقال تجمع إسناد في بيان تسلم مراسل سانا في عمان نسخة منه إن “سورية ستتجاوز حصار أوروبا وقيصر أمريكا ووباء كورونا كونه ليس أول حصار يفرض عليها وتتجاوزه أو يفرض على دول حرة مناهضة للهيمنة الإمبريالية” مستنكراً بشدة صدور مثل هذه القرارات الأمريكية والأوروبية في وقت يفترض فيه مراعاة ظروف جائحة كورونا العالمية والمساعدة في وصول مستلزمات الوقاية والعلاج منه.

وأضاف البيان أن تجمع إسناد لا يتوقع غير هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية والإبداعات الإمبريالية والعنصرية الأمريكية والأوروبية تجاه سورية في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة قمعاً للشعب الأمريكي ولغيره مما لا يليق بإمبراطورية كبرى لا تصدر للعالم غير الحروب والعدوان وسرقة مقدرات الأمم والشعوب.