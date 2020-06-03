تراجع ملموس بالوفيات اليومية بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم تسجيل 61 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تراجع ملموس لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي في العاصمة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالفيروس في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 61 شخصا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة الروسية بلغت حتى الآن 2685 شخصا بعد أن كانت 2624 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا العدد تراجعا ملموسا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم الـ 29 من أيار الماضي 78 وفي الأول من حزيران 71.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 185374 إصابة مؤكدة بينها 88269 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية مشددا في الوقت ذاته على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 23741 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 5037 وفاة و186985 حالة شفاء.