مصر تسجل تراجعاً بعدد الإصابات اليومية بكورونا

عواصم-سانا

سجلت مصر اليوم 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتراجع عن 1399 حالة تم إعلانها أمس فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية في البلاد بتسجيلها 47 حالة وفاة من 46 حالة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 27536 حالة من بينها 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1052 حالة وفاة.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة كما تفرض حظر تجول جزئي.

بدورها سجلت وزارة الصحة في الأردن 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 755 إصابة.

فيما سجل المغرب حتى مساء اليوم 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 26 إصابة يوم أمس ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة الى 7866 حالة كما سجلت حالة وفاة واحدة بمدينة طنجة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد المتوفين إلى 206 أشخاص لكن معدل الوفاة ظل مستقرا عند 6ر2 في المئة وتعافت 517 حالة جديدة ليزيد عدد المتعافين إلى 6410 أشخاص أي بنسبة تعافي تصل إلى 5ر81 بالمئة.