حصيلة إصابات كورونا تقترب من ست ملايين والنصف في العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة 380532 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 6444755 إصابات مؤكدة بالفيروس و380532 حالة وفاة.

من جهتها أعلنت وكالة فرانس برس في إحصائية جديدة تسجيل 3774 حالة وفاة و101145 إصابة جديدة في العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث عدد الوفيات بتسجيل 986 حالة لتحل البرازيل في المرتبة الثانية بتسجيل 623 حالة وبريطانيا ثالثا مع 324 حالة.

كما حلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات والإصابات منذ بدء انتشار الفيروس مع تسجيل 105644 حالة وفاة من أصل مليون و820 ألفا و523 إصابة لتحل بريطانيا ثانيا بتسجيلها 39369 حالة وفاة من أصل 277985 إصابة تليها إيطاليا مع 33530 وفاة من أصل 233515 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 29937 وفاة من أصل 526447 إصابة وفرنسا مع 28940 وفاة من أصل 188322 إصابة.

وبحسب إحصائية فرانس برس فقد سجلت بلجيكا أكبر عدد وفيات قياسا بتعداد السكان بتسجيلها 82 حالة وفاة لكل مئة الف شخص تليها إسبانيا بـ 58 حالة وبريطانيا ثالثا مع 58 وفاة ايضا وإيطاليا بـ 55 وفاة وفرنسا بـ 44.

بدورها أعلنت حكومة الجبل الأسود انتهاء وباء فيروس كورونا في البلاد مشيرة إلى أنه سيتم رفع بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس مع بقاء الإجراءات الهادفة لمنع دخول الفيروس من الخارج.