قوات الاحتلال تضرم النيران في آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية في الأغوار

القدس المحتلة-سانا

أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم النيران في الأراضي الفلسطينية ما أدى إلى احتراق آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أشعلت النيران بصورة كبيرة في المحاصيل الزراعية ما أدى إلى احتراق أكثر من 9000 دونم من الأراضي المزروعة بمحصول القمح والشعير والمراعي في خربة حمصة البقيعة والأراضي المطلة على خربة حمصة الفرشة حيث تم إحراق نحو 180 دونما من المحاصيل الزراعية ونحو 8200 دونم من المراعي.

وفى إطار حرب التهويد الشاملة التي تستهدف الأرض والوجود الفلسطيني بدعم أمريكي غير محدود تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الحرق والهدم لممتلكات الفلسطينيين وخاصة في القدس المحتلة والأغوار كجزء من مخططاتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.