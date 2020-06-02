إيفرتون يعلن تغيب لاعبه مينا عن الملاعب عدة أسابيع بسبب الإصابة

لندن -سانا

أعلن فريق إيفرتون البريطاني تغيب لاعبه ييري مينا عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية أثناء التدريبات الأسبوع الماضي لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت رويترز عن الفريق قوله في بيان إن “فحوص الأشعة أكدت أن اللاعب الدولي الكولومبي ييري يعاني من تمزق جزئي في عضلة بالساق اليسرى بعد إصابته خلال التدريبات الأسبوع الماضي” ليصبح ثاني لاعب من إيفرتون يعاني من إصابة قبل استئناف الدوري هذا الشهر.

يشار إلى أن قلب الدفاع الكولومبي البالغ من العمر 25 عاماً لعب دوراً محورياً مع إيفرتون وخاض 25 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ويحتل إيفرتون المركز الـ 12 قبل استئناف الدوري في السابع عشر من الشهر الجاري عقب التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.