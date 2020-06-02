جداريات ملونة… مبادرة تطوعية لتزيين مدارس ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلق نادي الشباب التطوعي لرابطة الشهيد منير معروف الغربية الشبيبية مبادرة (جداريات ملونة) في أولى محطات عمل الفريق لتجميل المدارس وتزيين جدرانها برسومات توعوية هادفة تشجيعاً لثقافة العمل التطوعي وإيلاء مزيد من الاهتمام بالواقع الخدمي للمؤسسات التعليمية.

وتستهدف المبادرة التي انطلقت من وحدة كسب حوالي 46 مدرسة منتشرة في المناطق الريفية لمحافظة اللاذقية حيث أوضحت سمارة مظلوم عضو قيادة الرابطة والمشرفة على عمل الفريق أن الرسومات تحمل أفكاراً ورسائل متنوعة يغلب عليها طابع الفرح بالإضافة إلى التوعية حول مرض كورونا مبينة أن الفريق ومن خلال محطته الأولى سيعكف على إعداد دراسة شاملة حول وضع هذه المدارس وسبل تحسينها وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة وإطلاق عدة حملات للتنظيف والتعشيب والارتقاء بواقعها الخدمي.

المتطوعة نور شيخ علي 24 عاماً أشارت إلى أنها تعشق الرسم وتجد في مثل هذه المبادرات فرصة لإطلاق العنان لموهبتها والاستفادة منها بطريقة إيجابية وترك أثر جميل في نفوس الآخرين من خلال رسم البسمة على وجوه الناظرين وتشجيع الطلبة على الحفاظ على مدرستهم نظيفة وأنيقة ورسم كل ما هو جميل.

من جهتها أكدت سها كمال الدين عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية والمشرفة على أعمال الرابطة أهمية هذه الأنشطة التي تنسجم مع أهداف المنظمة المتمثلة في إعداد جيل من الشباب الواعي المثقف الغيور على أرضه ووطنه وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي لتحقيق أفضل النتائج.

رشا رسلان

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency