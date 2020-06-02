وضع مشاريع خدمية وتنموية في حلب بالخدمة

حلب-سانا

وضعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب اليوم مجموعة الضخ الرئيسة في المحطة المشتركة في مشروع ري منشأة الأسد في مسكنة بالخدمة بعد إعادة تأهيلها وصيانتها جراء الأضرار التي لحقت بها بسبب الاعتداءات الإرهابية كما تم وضع مركزي شرطة الطرق العامة في مسكنة وكويرس وأمانة السجل المدني في السفيرة بريف حلب الشرقي بالخدمة.

وتبلغ تكلفة مبنى أمانة السجل المدني في السفيرة 400 مليون ليرة ويضم أمانات السجل المدني لمناطق السفيرة وبنان والحاجب وخناصر ويقدم خدمات منح البطاقة الشخصية والواقعات وغيرها بينما تبلغ تكلفة مركز شرطة الطرق العامة في مسكنة 128 مليون ليرة وتكلفة مركز شرطة الطرق في كويرس 138 مليون ليرة.

وبعد وضع مجموعة الضخ الرئيسة في مشروع ري منشأة الأسد بالخدمة أوضح رئيس اللجنة وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس في تصريح للصحفيين أن مجموعة الضخ تهدف إلى إرواء 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية تمت صيانتها بجهود الكوادر المحلية لافتاً إلى أن محرك الضخ الرئيس الذي تم إصلاحه قادر على رفع كمية 9 أمتار مكعبة بالثانية من المياه من عمق البحيرة إلى السطح بارتفاع 87 متراً.

وأكد عرنوس استمرار العمل لإعادة تأهيل ثلاثة محركات أخرى وإعادة الحياة إلى هذه المنشأة التي تبلغ مساحتها 18 ألف هكتار وبالتالي عودة الحياة الاقتصادية إلى المنطقة كما كانت عليه سابقاً وتحقيق الفائدة للفلاحين.

وفي تصريح مماثل أشار وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى الجهود التي بذلتها الورشات الفنية التابعة للوزارة لإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل محطة التحويل المشتركة 230/11 كيلو فولت التي تم تدميرها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تؤمن الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ مياه الري حيث تم تأمين كمية 7.5 ميغا واط لكل محرك من المحركات الثلاثة في محطة الضخ.

وبين وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن افتتاح مراكز الشرطة وأمانة السجل المدني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لإعادة تأهيل ما دمرته المجموعات الإرهابية وخطة وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين لافتاً إلى أهمية افتتاح مراكز الطرق في تحقيق انسيابية الحركة المرورية والتدخل عند الحوادث والمساعدة وكذلك العمل على منح الوثائق اللازمة في أمانة السجل المدني للمواطنين حيث تم تزويد هذه المراكز بالأجهزة الحاسوبية اللازمة وربطها على الشبكات وتأمين الكوادر الإدارية المدربة لذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفي تصريح مماثل أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال تفقد اللجنة الوزارية مشروع إعادة تأهيل وترميم السكن الشبابي في المعصرانية شرق حلب أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن سياق النهضة العمرانية وإعادة الإعمار التي تشهدها حلب في سبيل تأمين المسكن الصحي واللائق للمواطنين حيث تم رصد مبلغ 800 مليون ليرة لتنفيذ مشروع المعصرانية و400 مليون ليرة لمشروع السكن الشبابي في سوق الجمعة.

إلى ذلك اطلعت اللجنة الوزارية على عمل مركز الغربلة في تل بلاط وبين المهندس عدنان عمران مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بحلب أهمية المركز كمشروع حيوي واستراتيجي حيث يتم غربلة البذار وتعقيمها وتجهيزها بأحدث المواصفات بالكمية والنوعية وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طناً بالساعة من البذار وبالتالي يمكن تغطية احتياجات المحافظة والمحافظات الأخرى من البذار لافتاً إلى أن قيمة المشروع التقديرية تبلغ 1.200 مليار ليرة لمركز الغربلة والمستودع وهناك مجمع تبريد وتقسيم بذار البطاطا وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى نحو 90 بالمئة بتكلفة مليار ليرة سورية.

شارك في وضع المشاريع بالخدمة والجولة حسين دياب محافظ حلب وأحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وقائد شرطة المحافظة.

قصي رزوق و مارينا قبو