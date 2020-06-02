اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير يوم السبت القادم في كلية الآداب بالحسكة

الحسكة-سانا

بين فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة أن التسجيل في اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير مستمر حتى يوم الخميس المقبل في مبنى كلية الآداب علماً أن الاختبار سيقام في السادس من الشهر الحالي في مبنى كلية الآداب.

وبيّن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور فرزنده علي في تصريح لمراسل سانا أن التسجيل شخصي للراغبين بالتقدم للاختبار لافتاً إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان وصورة عن مصدقة التخرج أو إشعار التخرج بمعدل جيد على الأقل أو صورة عن إيصال التسجيل للعام الدراسي 2019-2020 بالنسبة لطلاب السنة الدراسية الأخيرة إضافة إلى رسم تسجيل مقداره 3 آلاف ليرة سورية.

يشار إلى أن اختبار المقدرة اللغوية سينفذ بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً بتاريخ الرابع عشر من شهر آذار الماضي والذي تم تأجيله في إطار الإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا.

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