التربية توافق على تعيين عدد من المواطنين ذوي الإعاقة وتعديل أوضاع عدد من العاملين وإعادة عدد منهم إلى العمل

دمشق-سانا

وافقت وزارة التربية اليوم على التعيين والتعاقد مع 34 مواطناً من ذوي الإعاقة لدى مديرية التربية في محافظات (دمشق وطرطوس ودرعا ودير الزور) ضمن نسبة 4 بالمئة المخصصة لذوي الإعاقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها وافقت على تعديل أوضاع 82 عاملاً لدى مديريات التربية في محافظات (حمص وإدلب وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور والقنيطرة) لافتاً إلى أنها وافقت أيضاً على إعادة 116 مواطناً بوظائف مختلفة إلى العمل لدى مديريات التربية في محافظات (دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وإدلب وحلب واللاذقية وطرطوس والرقة ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة).

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين للاطلاع على الأسماء بالدخول إلى موقع الوزارة الالكتروني.

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