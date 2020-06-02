قديروف يدعو الأمم المتحدة لمعاقبة السلطات الأمريكية

غروزني-سانا

دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الأمم المتحدة اليوم لاتخاذ إجراءات ضد السلطات الأمريكية ومحاسبتها على قتل المحتجين الأبرياء الذي يعبرون عن مناهضتهم للعنصرية والتمييز.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قديروف قوله على موقع تلغرام: “أناشد المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد السلطات الرسمية الأمريكية لمنع استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ العقوبات دون مقاضاة… ومطالبتها بتحمل مسؤولية الفظائع المرتكبة ولا سيما الملاحقة والقتل”.

وأوضح قديروف أن الأحداث في الولايات المتحدة تثير الرعب من حجم القمع المستخدم ضد المحتجين مشيراً إلى سخط المجتمع الدولي بسبب ممارسات السلطات الأمريكية.

وسقط العديد من القتلى والمصابين فيما اعتقل الآلاف في الولايات المتحدة مع تواصل الاحتجاجات على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه لدقائق.

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