دورات تقوية ومراجعة مجانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي بحمص

حمص-سانا

بدأت مديرية تربية حمص اليوم تنفيذ دورات تقوية ومراجعة مجانية لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب شهادة التعليم الأساسي في61 مدرسة بالمحافظة.

وتهدف الدورات التي تقيمها وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت الى تعويض الفاقد التعليمي لطلاب شهادة التعليم الأساسي لدورة 2020 ومساعدتهم على الاستعداد لتقديم الامتحانات العامة.

وأشار مدير تربية حمص أحمد الابراهيم في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم تخصيص 61 مدرسة لطلبة شهادة التعليم الأساسي منها 10 مدارس في المدينة و51 مدرسة في الريف كما تم اختيار الكادر التدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة لإعطاء الدروس في المواد الاختصاصية ضمن المطلوب من الخطة الدراسية للعام الحالي لمواد الرياضيات واللغتين الإنكليزية والفرنسية والعلوم واللغة العربية.

كما لفت إلى أنه سيتم خلال الدورات تطبيق اجراءات التصدي لفيروس كورونا من خلال تحقيق التباعد المكاني بين الطلاب وتنفيذ عمليات التعقيم مبينا ان الدورات مستمرة حتى الـ 17 من الشهر الحالي.