انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار بالحسكة

الحسكة-سانا

شهدت أسعار الخضار الصيفية بمختلف أنواعها انخفاضا ملحوظا في أسواق محافظة الحسكة خلال الأسبوع الحالي وذلك مع بدء تسويق إنتاج فلاحي المحافظة للخضار.

وسجلت أسعار الخضار في منطقة سوق الهال بمدينة الحسكة اليوم 300 ليرة سورية لكل كيلوغرام من “البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والبطاطا والبصل” وبلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء 400 ليرة والفاصولياء الخضراء 700 ليرة والثوم 1000 ليرة وربطة البقدونس والنعناع والبقلة 50 ليرة وقد تنخفض هذه الأسعار قليلا إذا كانت درجة جودتها أقل فيما لا تزال أسعار الفواكه الموردة من خارج المحافظة مرتفعة.

انخفاض الأسعار ترك ارتياحا لدى الأهالي المتسوقين ومنهم عبيدة الذي أشار إلى أن انخفاض الأسعار خفف الأعباء عن الأسر بعد ارتفاع أسعار باقي المواد الغذائية والتموينية فيما قالت أم علي إن مختلف الخضار موجودة بوفرة في السوق وبجودة عالية وأسعار رخيصة مقارنة مع أسعارها خلال شهر رمضان.

البائع أبو رشاد عزا الانخفاض إلى طرح كميات كبيرة من الإنتاج في الأسواق المحلية وسعي باعة الجملة والمفرق إلى تصريفها ضمن اليوم الواحد في ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث يقنع الكثير من الباعة بالربح القليل بهدف عدم ترك الخضار لليوم الثاني لكي يذبل أو تقل جودته.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس بين أن انخفاض الأسعار ساهم بتنشيط حركة البيع والشراء ضمن الأسواق المحلية حيث انخفضت أسعار مختلف الخضار المنتجة محليا بشكل ملحوظ فيما لا تزال أسعار الفواكه الموردة من المحافظات الأخرى تشهد ارتفاعا بالأسعار نتيجة إضافة تكاليف وأجور النقل والتخزين.

مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال لفت إلى أن إنتاج المحافظة من أصناف الخضار الصيفية وتسويقها لا يزال في بداياته حيث ستزداد وتيرة الإنتاج والتسويق خلال الأيام القادمة ما يسهم أكثر في خفض أسعار بيع هذه المواد للمواطنين في ظل زراعة مساحات كبيرة تقدر بنحو 6187 هكتارا بالخضار الصيفية يصرف غالبية إنتاجها في أسواق المحافظة.

نزار حسن