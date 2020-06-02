أكثر من 10 آلاف طن تقديرات إنتاج محصول الحمص في السويداء

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إنتاج محصول الحمص خلال الموسم الحالي بـ 10254 طناً.

وذكر مدير الزراعة المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن واقع نمو المحصول عموما جيد مع تأثر بعض المساحات المزروعة متأخراً بارتفاع درجات الحرارة إضافة لوجود إصابات فطرية ببعض مواقع الزراعة المبكرة يتم مكافحتها من قبل المزارعين.

ولفت المهندس حامد إلى أن عمليات حصاد المحصول ضمن المساحات المزروعة البالغة نحو 29697 هكتارا تبدأ خلال الأسابيع القادمة.

ويعد محصول الحمص من المحاصيل الرئيسية في محافظة السويداء علما أن غالبية أصنافه المزروعة ربيعية وتزرع بعلاً.