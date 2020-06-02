مراجعة بحثية: التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من كوفيد 19

لندن-سانا

توصلت أكبر مراجعة للدراسات حول انتقال عدوى فيروس كورونا إلى أن الحفاظ على مسافة متر على الأقل بين الناس ووضع الكمامات وحماية العينين هي أفضل الطرق للحد من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت رويترز انه وفي مراجعة لدلائل مجمعة من 172 دراسة في 16 بلدا نشرتها دورية لانسيت خلص الباحثون إلى أن غسيل الأيدي المتكرر والحرص على النظافة عاملان حاسمان أيضا على الرغم من أن جميع هذه التدابير مجتمعة لا توفر الحماية الكاملة.

وقال هولغر شونمان من جامعة ماكماستر في كندا والذي شارك في قيادة المراجعة إن “النتائج التي توصلنا إليها هي الأولى التي تجمع كل المعلومات المباشرة حول كوفيد 19 والتهاب الجهاز التنفسي الحاد سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس وتقدم أفضل دليل متاح حاليا حول الاستخدام الأمثل لهذه التدخلات البسيطة والشائعة للمساعدة في تسطيح منحنى انتشار المرض”.

وأشارت الدلائل الحالية إلى أن طرق الانتشار الأكثر شيوعا لكوفيد 19 تكون عن طريق قطيرات الرذاذ وخاصة عندما يسعل الناس حيث تنتقل العدوى من خلال العينين أو الأنف أو الفم إما مباشرة أو عن طريق الأسطح الملوثة.

ووجد الباحثون أن التباعد الاجتماعي لمسافة متر على الأقل أو مترين وهو الأكثر فاعلية يقلل خطر انتقال كوفيد 19 وأن الكمامات ووسائل تغطية العينين قد تعزز الوقاية ويقول ديريك تشو الأستاذ المساعد في جامعة ماكماستر الذي شارك في المراجعة إن على الناس فهم حقيقة أن “وضع الكمامة ليس بديلا للتباعد الاجتماعي أو حماية العينين أو التدابير الأساسية مثل نظافة الأيدي”.