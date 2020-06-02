بايدن: ترامب يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب

واشنطن-سانا

جدد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن انتقاد ممارسات الرئيس دونالد ترامب وأسلوب تعامله مع الاحتجاجات الغاضبة المناهضة لعنصرية الشرطة الأميركية مؤكدا أن الأخير يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله في تغريدة على تويتر أمس إنه “يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي.. إنه يطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين سلميين من أجل الترويج لنفسه” مضيفا “من أجل أولادنا ومن أجل روح بلادنا علينا أن نهزمه معا”.

وجاءت تغريدة بايدن بعدما توجه ترامب مساء الإثنين سيراً من البيت الأبيض إلى كنيسة ساينت جون الصرح الديني المجاور لمقر الرئاسة ولم يجد من غضاضة في التقاط صور له أمامها وهو يقول “لدينا بلد عظيم”.

واستبقت قوات الأمن وصول ترامب إلى المكان بتفريقها بالقوة ولا سيما بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع متظاهرين كانوا محتشدين أمام الكنيسة وفي ساحة لافاييت التي تفصل بينها وبين البيت الأبيض.

وتوعد ترامب في كلمته أمس بزج الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع ورفضوا استدعاء الحرس الوطني كما هدد من وصفهم بـ “منظمي الفوضى” في البلاد ومنظمة “أنتيفا” المناهضة للعنصرية بسنوات طويلة في السجن.

وكان بايدن أكد أمس أن تصرفات ترامب وأقواله تبين الحقد الموجود لدى السلطة الحاكمة وتدفع الناس إلى غضب شديد كما أكد أن الرئيس بأقواله وأفعاله يؤجج العنصرية في المجتع الأميركي التي زادت خلال إدارته.