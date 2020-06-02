كاري لام: واشنطن تقمع المظاهرات على أراضيها وتدعم الاحتجاجات العنيفة في هونغ كونغ

هونغ كونغ-سانا

أكدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أن الإدارة الأميركية تعتمد كعادتها سياسة “الكيل بمكيالين” فهي تدعم الاحتجاجات العنيفة في هونغ كونغ وتقمع المظاهرات في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لام قولها للصحفيين: لقد رأينا بوضوح تام في الأسابيع الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي يتم تطبيقها مشيرة إلى أن الجميع يرى كيف ردت الحكومات المحلية على الاحتجاجات في الولايات المتحدة بينما تقوم بدعم باعمال الشغب في هونغ كونغ.

وكانت أعمال عنف وتخريب اندلعت أواخر العام الماضي في هونغ كونغ استخدم خلالها المتظاهرون المتطرفون مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة وأعربت واشنطن غير مرة عن دعمها لهذه الأعمال فيما استخدمت الولايات الأميركية الحرس الوطني وقوات عسكرية لمواجهة المتظاهرين المنددين بعنصرية الشرطة الأميركية وجرائمها بحق المواطنين من أصول أفريقية ليصعد ترامب أمس كثيرا من لهجته متوعدا بزج آلاف الجنود في واشنطن ومدن أخرى.

يشار إلى أن الصين أدانت قبل أشهر قليلة موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون بشأن دعم أعمال الشغب في هونغ كونغ مؤكدة أن هدف الولايات المتحدة “ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفة المعادية للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ”.