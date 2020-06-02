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تراجع نسبي في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في موسكو

2020-06-01

موسكو-سانا

سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم تراجعاً نسبياً لحصيلة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي حيث تم رصد 71 وفاة جديدة مقابل 76 حالة في إحصائية الأمس.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله في إحصائية جديدة اليوم إن “عدد المتوفين بالفيروس في المدينة ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 71” مشيراً إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2624 شخصاً بعد أن كانت 2553 في الإحصائية السابقة.

وتعد موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 183088 إصابة بينها 82239 حالة شفاء فيما سجلت في عموم روسيا حتى صباح أمس 414878 إصابة بكورونا بينها 4855 وفاة و175877 حالة شفاء.

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