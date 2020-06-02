العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة إن أربع طائرات حربية واستطلاع للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وفوق البحر وبيروت وضواحيها وبعبدا ومناطق البقاع الغربي والشوف وصولاً إلى جميع المناطق اللبنانية قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن زورقين حربيين إسرائيليين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي انتهاكاتها أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.