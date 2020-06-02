شمخاني: وصول ناقلات النفط الإيرانية للبحر الكاريبي كشف زيف مزاعم أمريكا

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى البحر الكاريبي كشف زيف المزاعم والادعاءات الأمريكية بأنها “القوة الكبرى في العالم”.

وقال شمخاني في تغريدة له على تويتر اليوم إن مزاعم أمريكا بأنها القوة الكبرى وتهديدها بشن الحرب وفرض الحظر ثبت زيفها بعد وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى البحر الكاريبي في إشارة إلى وصول ناقلات نفط بلاده إلى فنزويلا رغم الضغوط الأمريكية.

واشار شمخاني إلى الاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة وقال إن الكذبة الكبرى بشأن الديمقراطية والحرية تكشفت بعد هروب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قبو قصره الأسود خوفا من الشعب الأمريكي.