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موسكو: واشنطن فقدت أي حق في توجيه ملاحظات لأحد بشأن حقوق الإنسان

2020-06-02

موسكو-سانا

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت أي حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان في ضوء تعاملها مع موجة الاحتجاجات الحالية.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة روسيا1: “اعتبارا من أواخر أيار وأوائل حزيران الجاري فقدت الولايات المتحدة أي حق في توجيه أي ملاحظات إلى أحد في الكرة الأرضية بشأن قضايا حقوق الإنسان”.

وأضافت زاخاروفا تعليقا على تعامل السلطات الأمريكية مع المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.. “انتهى بدءا من هذه اللحظة لا يوجد لديهم هذا الحق”.

وخرجت مظاهرات واسعة في عدد من الولايات الأمريكية احتجاجا على عنصرية الشرطة الأمريكية وجرائمها التي كان آخرها جريمة قتل الشاب ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد بعد أن خنقه ضابط شرطة من خلال الضغط بركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.

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