اليونان تندد باستفزاز تركي جديد وتؤكد عزمها التصدي له

أثينا-سانا

جدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التأكيد على أن نية النظام التركي التنقيب عن النفط في الجرف القاري اليوناني شرق البحر المتوسط خطوة استفزازية مشيراً إلى استعداد بلاده لمواجهة هذا الاستفزاز في حال قرر نظام رجب طيب أردوغان تنفيذه.

وجاء في بيان صدر عن ديندياس اليوم وفقا لوكالة فرانس برس إن منح أنقرة شركة النفط التركية رخصة للقيام بعمليات تنقيب جديدة في منطقة الجرف القاري اليوناني تندرج في سلسلة تحركات للدولة المجاورة التي تحاول تدريجيا انتزاع الحقوق السيادية لليونان” لافتا إلى أنه لا يمكن لأعمال النظام التركي غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر العام الماضي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق النظام التركي ردا على مواصلته أعمال التنقيب غير الشرعية التي يقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات والدعوات إلى وقفها.