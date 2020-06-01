تمديد ساعات حظر التجوال في واشنطن مع استمرار الاحتجاجات

واشنطن-سانا

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن موريل باوزر اليوم تمديد ساعات حظر التجوال المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

ونقلت فرانس برس عن باوزر قولها في مؤتمر صحفي إن حظر التجوال سيبدأ في الساعة السابعة من مساء اليوم بعدما كان مفروضا في المدينة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ليلا وسيفرض ليومين.

وأضافت باوزر “جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأميركيين”.

وأثار مقتل الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا تداعيات خطيرة عبر الولايات المتحدة حيث سقط قتيل وأصيب العشرات أمس.

وتم إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال في عدد من المدن إضافة إلى اعتقال المئات من المتظاهرين.