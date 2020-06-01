الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

الجزائر-سانا

جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن بوقادوم قوله اليوم إن الجزائر تواصل التأكيد بشكل مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض سياسة الأمر الواقع جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للجزائر ترتكز على الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي.

واستعرض بوقادوم المبادئ التي تعمل في إطارها الدبلوماسية الجزائرية والمتمثلة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة اراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع احترام قواعد حسن الجوار.