مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مناطق عدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اليوم مظاهرات احتجاجية تنديداً بانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما جريمة قتل شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن حشوداً من الفلسطينيين تجمعوا عند المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم رافعين لافتات تستنكر ممارسات الاحتلال وجرائمه كما شارك أهالي منطقة طمرة وشفا عمرو في مظاهرة منددة بجرائم الاحتلال ووحشيته مؤكدين على مواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي الى محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة بحق الفلسطينيين مطالبين بالضغط على سلطات الاحتلال للانصياع للقرارات والقوانين الدولية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أمس الأول الرصاص على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة ومنعت وصول سيارات الإسعاف إليه وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً.