بايدن ينتقد سياسة ترامب العنصرية: تبين الحقد لدى السلطة الحاكمة

واشنطن-سانا

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن السياسات “العنصرية” التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت فرانس برس عن بايدن قوله في مدينة ويلمينغتون إن تصرفات ترامب وأقواله تبين الحقد الموجود لدى السلطة الحاكمة وتدفع الناس الى غضب شديد وقد أصبحت تغزو الولايات المتحدة في عهده.

وأضاف بايدن “الحقد يختبئ ولا يزول وعندما ينفخ من في السلطة في الحقد الكامن تحت الصخور يخرج هذا الحقد” مشيراً إلى أنه في حال فوزه بالرئاسة سينشئ لجنة لمراقبة الشرطة في غضون مئة يوم من بدء ولايته.

وكان بايدن أكد في وقت سابق أن ترامب يقوم “بإثارة العنصرية” وقال: “كل يوم يمضي الأمريكيون الأفارقة في حياتهم بقلق وصدمة مستمرين متسائلين من سيكون التالي… لا يمكن إنكار الغضب والإحباط والإرهاق.