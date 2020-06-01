روحاني: إيران من الدول الأكثر تفوقاً في مكافحة فيروس كورونا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده من بين الدول الأكثر تفوقاً في مجال احتواء ومكافحة فيروس كورونا المستجد بشهادة المنظمات الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن روحاني قوله اليوم إن إيران وبشهادة منظمة الصحة العالمية كانت ضمن الدول الأكثر تفوقاً في مجال احتواء ومكافحة وباء كورونا منوهاً بجهود وأداء الأجهزة المعنية في بلاده بالمقارنة مع الدول الأخرى.

ولفت روحاني إلى سعي بلاده لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج المحلي بحلول العام الجديد رغم العقوبات المفروضة على بلاده.

وكان روحاني أكد أمس أن الشعب الإيراني تمكن من الصمود بوجه كل مؤامرات الأعداء ضده مشيراً إلى الانجازات التي حققتها بلاده في مجال مكافحة وباء كورونا.