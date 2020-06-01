العدوان السعودي يرتكب 71 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة عشرات الخروقات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر موقع المسيرة نت أن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات سجلت 71 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة من بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجبلي و11خرقاً بقصف مدفعي و59 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

كما شن طيران العدوان السعودي في وقت سابق اليوم 24 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب شمال اليمن و4 غارات على مديريتي باقم ومجز في صعدة شمال اليمن.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.