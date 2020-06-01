كيليتشدار أوغلو: أردوغان عبء على البلاد ورحيله أمر حتمي

أنقرة-سانا

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو انتقاده سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مؤكداً أنه بات يشكل عبئاً على البلاد ورحيله أمر حتمي.

وقال كيليتشدار أوغلو في تصريح لصحيفة سوزجو التركية اليوم: “كل مساعي أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم للبقاء في الحكم ستبوء بالفشل”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن أردوغان يسعى إلى فرض حالة طوارئ أكثر قمعا في محاولة لتثبيت نظامه بطرق غير ديمقراطية وغير قانونية واصفاً محاولات حزب العدالة والتنمية عرقلة دخول حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إلى البرلمان بـ “المكيدة” التي تحاك ضد الديمقراطية.

وكان كيليتشدار أوغلو أكد في السادس والعشرين من الشهر الماضي أن أردوغان يواصل نهجه الاستبدادي من خلال مواصلة السيطرة على جميع أجهزة ومرافق الدولة ليستمر في فساده.