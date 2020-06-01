خان (الحنطة).. يؤرخ لحقبة من تاريخ اللاذقية

اللاذقية-سانا

قبل نحو المئتي عام كان خان الحنطة من أبرز خانات اللاذقية التجارية والتي ازدهرت في تلك الحقبة لأهمية المنطقة تجارياً ورغم تخصصه بتخزين الحنطة بشكل أساسي إلا أن شهرته امتدت لعمارته المتميزة.

ويشير إبراهيم خير بك مدير آثار اللاذقية لـ سانا سياحة ومجتمع إلى أن الخان يقع وسط اللاذقية القديمة ويقدر تاريخ بنائه بنهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر وتبلغ مساحته نحو 1000 متر مربع وهو مبني من الحجر الرملي المقصوب ومتوسط الحجم ويمكن للزائر ملاحظة القبوات السريرية والمتقاطعة والأسقف الخشبية التي تغطي الفراغات.

ويقع المدخل الأصلي للخان حسب مدير آثار اللاذقية من الجهة الشرقية وهو مدخل حجري ذو ساكف قوسي مفصل بني في العشرينيات من القرن الماضي يفضي إلى ممر ضيق ومنه إلى ساحة وسطية تعتبر العنصر المسيطر في عمارة الخانات يقع على ضلعها الشرقي درج حجري يصعد بواسطته إلى غرف الطابق الأول التي كانت تستخدم للمبيت كما تتوزع حولها بقية غرف الخان والتي كانت تستخدم لتخزين البضائع وكاسطبلات إضافة إلى إيوان ومقهى.

وكانت تتبع الخان حاكورة أمام بابه وتشتمل على أشجار الزيتون والتوت ومنافع ومرافق وقد زالت هذه الحاكورة مع الأيام.

ويقول خير بك إن حركة بناء الخانات في اللاذقية نشطت في نهاية القرن السابع عشر الميلادي وذلك لازدهار النشاط التجاري في المنطقة.

والخانات نوع من المباني العامة كانت تستخدم للتجارة وتخزين البضائع وللمبيت وكان بعضها يختص بنوع واحد من التجارة كما هي الحال بـ خان الحنطة الذي يحتوي على أماكن لحفظ الحنطة.

رشا رسلان