زيمبابوي تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تعليقات أوبراين

هراري-سانا

استدعت وزارة الخارجية في زيمبابوي اليوم السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على تعليقات لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أمس زعم فيها أن زيمبابوي من بين “خصوم أجانب حاولوا إثارة القلاقل” في الولايات المتحدة عقب مقتل الرجل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.

وذكرت صحيفة هيرالد الرسمية في زيمبابوي أنه تم استدعاء السفير الأمريكي بريان نيكولز لمقابلة وزير خارجية زيمبابوي بسبب التعليقات التي أدلى بها أوبراين خلال مقابلة مع برنامج هذا الأسبوع على قناة ايه بي سي أمس واتهامه دون أي دليل زيمبابوي بأنها أحد الخصوم الأجانب الذين يحاولون الاستفادة من الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة بهدف “زرع الشقاق” والإضرار بـ “الديمقراطية الأمريكية”.

وكان فلويد قتل الأسبوع الماضي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على يد ضابط شرطة خنقه من خلال الضغط بركبته على رقبته لمدة ثماني دقائق بينما كان يستغيث قائلا “أنا لا أستطيع التنفس” ما أثار احتجاجات واسعة في أنحاء الولايات المتحدة.

ولم يصدر رئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا أي تعليق رسمي حول الأحداث الحالية في الولايات المتحدة إلا أن المتحدث باسمه جورج تشارامباسا إضافة إلى عدد من المسؤولين انتقدوا الولايات المتحدة من خلال حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.