جمعية براعم بالسويداء… نافذة إنسانية لخدمة الأطفال

السويداء-سانا

تمارس العديد من الجمعيات نشاطاتها في حقل الطفولة وإن اختلفت أهدافها من حماية الطفل إلى إعانته أو مساعدته صحياً وتعليمياً وإعداده ليكون منتجاً في المستقبل.

في هذا الإطار تندرج نشاطات المركز المجتمعي التابع لجمعية براعم بالسويداء الذي يستهدف أيضاً الأسر المحتاجة ويساعد في تمكين المستهدفين اقتصادياً عبر تأهيلهم لدخول سوق العمل وتأمين سبل عيشهم إضافة إلى دورات تعليمية ومهنية للطلاب.

والمركز حسب رئيس مجلس إدارة الجمعية فراس زهر الدين بدئ العمل به عام 2016 بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ببرنامج حماية الطفل الذي يهتم بالأطفال واليافعين من خلال تقديم جلسات توعية وأنشطة ترفيهية توعوية بخصوص مخاطر عمالة الأطفال والتسرب الدراسي والإهمال والعنف القائم على النوع الاجتماعي ليتطور بعدها البرنامج وتتعدد خدماته.

ووفقاً لزهر الدين فإن برامج المركز تتضمن الدعم النفسي الاجتماعي والتعليمي وسبل العيش والتمكين المجتمعي حيث تقدم جلسات توعية فردية مع الحفاظ على السرية مبيناً أنه تم العام الماضي الوصول إلى 17499 مستفيداً إضافة إلى العائلات المستفيدة من المبادرات المجتمعية التي أقيمت في قرى وبلدات كفر اللحف ورساس والمزرعة وسليم.

وتنظم ضمن البرنامج التعليمي كما يوضح زهر الدين دورات تقوية للطلاب من الصف الأول إلى الثالث الثانوي إضافة لدورات تعلم سريع مكثفة تستهدف الأطفال المتسربين من المدرسة فضلاً عن وجود نواد صيفية للأطفال تتضمن جانبين تعليمي ترفيهي هادف.

وحول برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي يبين زهر الدين أنه يقدم خدمات الوقاية والاستجابة عبر جلسات وحملات توعية على مدار العام لمختلف الفئات فيما يقدم برنامج سبل العيش دورات مهنية شملت الخياطة والحلاقة استفاد منها خمسون شخصاً فضلاً عن توزيع العدد المهنية وتقديم المنح الصغيرة.

ويسعى برنامج الدعم النفسي والاجتماعي في المركز كما تذكر مسؤولة الإعلام بالجمعية رهام الأطرش إلى مساعدة الفئات المحتاجة بهدف تخفيف معاناتهم النفسية والجسمية وتعزيز قدراتهم لافتة إلى أن البرنامج يقدم المساعدات العينية لبعض الفئات المستهدفة.

عمر الطويل

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