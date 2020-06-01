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احتراق سيارة سوزوكي في حي مشروع شريتح باللاذقية بسبب خلل فني وامتداد النيران لسيارة أخرى دون إصابات

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