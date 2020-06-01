احتراق سيارة سوزوكي في حي مشروع شريتح باللاذقية بسبب خلل فني وامتداد النيران لسيارة أخرى دون إصابات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني مصري: الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية ضد سورية تعسفية
2020-06-01
حركة الأمة: العقوبات الاقتصادية الغربية على سورية عدوان استعماري
2020-06-01
مؤتمر الأحزاب العربية يدين العقوبات ضد سورية: جريمة بحق الإنسانية
2020-05-31
إدانات يمنية لقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إجراءاته القسرية ضد سورية
2020-05-31
الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية تعتدي على القرى والبلدات الآمنة بريف إدلب
2020-05-31
أكاديمي إسباني: تجديد الإجراءات القسرية ضد سورية عمل غير إنساني
2020-05-31
أحزاب وقوى لبنانية تدعو لرفع الإجراءات القسرية عن سورية
2020-05-31
محليات
التربية: بدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة غداً
2020-06-01
مع بدء دوام الجامعات.. خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً والمسؤولية مشتركة لحماية المجتمع
2020-06-01
طلاب التعليم المفتوح في جامعة البعث يتقدمون لامتحاناتهم وسط اتخاذ إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-06-01
ضبط معمل مخالف لإنتاج أغذية الأطفال في طرطوس
2020-06-01
المحاكم والدوائر القضائية تستأنف عملها بشكل كامل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
2020-06-01
عامل يفقد إحدى عينيه خلال صيانة خطوط مياه الشرب بحماة
2020-06-01
مؤسسة الإسكان بحلب: إطلاق مشروعات جديدة وترميم الأضرار التي خلفها الإرهاب
2020-06-01
رياضة
برشلونة يلتقي ريال مايوركا في الـ 13 من حزيران مع اقتراب استئناف الموسم
2020-05-31
دورتموند يهزم بادربورن 6-1 بالدوري الألماني
2020-05-31
باريس سان جيرمان يعلن ضم إيكاردي بشكل نهائي لصفوفه
2020-05-31
غلادباخ يفوز على أونيون في الدوري الألماني لكرة القدم
2020-05-31
رابطة الدوري الإنكليزي: لا إصابات بفيروس كورونا في الدوري
2020-05-30
بايرن يفوز على دوسلدورف بخماسية في الدوري الألماني لكرة القدم
2020-05-30
ريد بول سالزبورغ يتوج ببطولة كأس النمسا لكرة القدم
2020-05-30
اقتصاد
المركزي: ضبط أشخاص متورطين بأعمال صرافة غير مشروعة وإغلاق شركات مخالفة للقوانين النافذة
2020-06-01
قرار رفع سعر استلام القمح يلقى ارتياحاً لدى الفلاحين.. يدعم الإنتاج ويقطع الطريق على المستغلين
2020-06-01
إغلاق معملين في مدينة التل ينتجان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري
2020-06-01
محلج سلمية: تسويق 2226 طنا من البذور الصناعية إلى عدد من شركات الزيوت
2020-06-01
الشركة العامة لتجفيف الخضار في سلمية تبدأ استلام الأقماح مباشرة من المزارعين
2020-06-01
تقديرات بإنتاج ألفي طن من القمح ضمن الحقول الإكثارية في السويداء
2020-06-01
أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا
2020-06-01
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2020-06-01
احتراق سيارة سوزوكي
2020-06-01
anwar
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