تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية في عكار وطرابلس والبقاع للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإسراع بمحاكمة الفاسدين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا طريق عام عكار الدولي الرئيسي عند مدخلها الجنوبي وهو المنفذ الوحيد لعكار باتجاه طرابلس وبيروت منذ ليل أمس ولا يزال مقفلاً بالسواتر الترابية عند مستديرة ببنين -العبدة.

وأشارت إلى أن المحتجين منعوا السيارات والشاحنات وصهاريج المحروقات من العبور الأمر الذي أحدث زحمة سير خانقة على الطرق الفرعية الجانبية وغير المؤهلة عبر مخيم نهر البارد حيث يضطر العابرون إلى الانتظار لساعات لاجتياز بضعة كيلومترات.

وفي زحلة قطع محتجون طريق سعدنايل تعلبايا منذ منتصف ليل أمس بالحجارة ليتم تحويل السير إلى الطرقات الداخلية الفرعية.

وكان محتجون أقفلوا الليلة الماضية عدة طرق في بيروت كما احتشدوا في ساحة رياض الصلح وسط المدينة وحاولوا إزالة العوائق من أمام مداخل مجلس النواب اللبناني إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.