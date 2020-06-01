ترامب يهدد حركة (أنتيفا) المناهضة للتمييز بوصمها بالإرهاب

واشنطن-سانا

سعياً منه لحرف اللوم عن سوء إدارته للبلاد ومسؤوليتها عن الغضب الشعبي الذي أشعل مظاهرات واسعة في أنحاء الولايات المتحدة تنديداً بجريمة مقتل شاب أميركي من أصول إفريقية على أيدي شرطة مدينة مينيابوليس هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع حركة “أنتيفا” اليسارية المناهضة للتمييز على قائمة الإرهاب بزعم إثارتها للاحتجاجات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أمس نقلتها صحيفة نيويورك تايمز إن “الولايات المتحدة ستصنف أنتيفا منظمة إرهابية”.

ويقول منتقدو ترامب إن مثل هذه الخطوة لن تكون ممكنة نظراً لأن الولايات المتحدة لا تمتلك قانون إرهاب محلي كما أن “أنتيفا” حركة مناهضة للفاشية دون قيادة مركزية أو هيكلية محددة بل تضم ناشطين يحملون نفس الرؤية والمبادئ الساعية إلى مناهضة العنصرية والرأسمالية والتمييز وقد ظهرت في العديد من المظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة منذ 2017.

وتحولت جريمة مقتل جورج فلويد بدم بارد على يد الشرطة الأميركية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا إلى قضية رأي عام دولي وفجرت احتجاجات متواصلة في غالبية المدن والولايات الأميركية ودول أخرى بينها كندا وبريطانيا وألمانيا.

ويتحمل ترامب جزءاً كبيراً من إشعال نزعة العنصرية داخل المجتمع الأميركي بعد الكثير من التغريدات التي أطلقها وأظهرت عنصريته تجاه الأقليات في البلاد وتجاه المهاجرين وحتى عضوات في الكونغرس الأميركي.

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