تسجيل 81 حالة وفاة و2979 إصابة جديدة بكورونا في إيران

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 154445 والوفيات 7878.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2979 حالة إصابة و81 وفاة جديدة بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 121004 أشخاص.

في أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس بينما تم تسجيل 545 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 15750حالة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا عن تسجيل 38 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 7857 حالة في حين استقر عدد الوفيات عند 115حالة.

عربيا سجلت الكويت 719 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27762 بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1513 حالة فيما أفادت السلطات الصحية القطرية بتسجيل 1523 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 58433 كما تم تسجيل وفاتين جديدتين ليصبح إجمالي الوفيات 40 حالة.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل 786 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 12223 حالة.