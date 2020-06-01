أمام الرئيس الأسد… بارسيك وكريشاتي وشربك وخليل يؤدون اليمين القانونية محافظين جدداً لمحافظات حمص والقنيطرة ودرعا والحسكة

دمشق-سانا

أدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة حمص ومحمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة ومروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا وغسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة.

واجتمع الرئيس الأسد بالسادة المحافظين الجدد وزودهم بتوجيهاته مؤكداً على أهمية دور المحافظين كونهم على صلة مباشرة بالمواطنين وبالمجالس المحلية والبلديات وهذا يمنحهم القدرة على معرفة أفضل ما يمكن عمله لتنمية المحافظات وأريافها وتطوير مرافقها الخدمية بما يخدم مصالح المواطنين بالشكل الأمثل.

كما أكد سيادته على جوهرية عمل المحافظ بصفته ممثلاً للسلطة المركزية ومشرفاً على عمل السلطات المحلية وجميع الأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة وعلى تطبيقها للقوانين والأنظمة وعلى حفظ الأمن العام ضمن حدود المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة.