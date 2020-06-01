مقتل وإصابة أربعة عناصر من القوات العراقية بتفجير إرهابي في نينوى

بغداد-سانا

قتل وأصيب أربعة عناصر من القوات العراقية جراء تفجير إرهابي وقع في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم إن عبوة ناسفة انفجرت قرب آلية تابعة للفرقة 14 خلال عمليات تفتيش في منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين من القوات العراقية.

إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي العراقي عن اعتقال إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان أن استخبارات عمليات نينوى للحشد الشعبي واللواء 33 اعتقلا إرهابيين من “داعش” في إطار العملية الأمنية التي انطلقت في وقت سابق وتستهدف ملاحقة الإرهابيين بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب العراق.