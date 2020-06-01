طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية منفذاً طلعات استفزازية مكثفة فوق معظم المناطق.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان بان ثماني طائرات حربية واستطلاع للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية وصباح اليوم من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بعلبك الهرمل في البقاع وبشري البترون وجبيل ومناطق الجنوب في بيروت وضواحيها وبعبدا ومن فوق بلدة يارون وصولاً إلى بلدة اهدن وحتى بلدة البترون وبين مدينتي طرابلس وبيروت ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس عن خرق خمس طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية.