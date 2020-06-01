ارتفاع حصيلة جريمة العدوان السعودي بالحديدة إلى 4 شهداء و18جريحاً

صنعاء-سانا

ارتفع عدد ضحايا جريمة العدوان السعودي الجديدة بحق اليمنيين بقصفه منازل المدنيين في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة أمس إلى 4 شهداء و 18 جريحاً.

وكانت حصيلة سابقة أفادت باستشهاد 3 يمنيين وجرح 16 آخرين.

وأدانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية جريمة العدوان الوحشية داعية المنظمات الأممية والدولية المعنية إلى إدانة الجريمة والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني المستمر منذ 5 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع المسيرة نت إن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته ارتكبوا جريمة جديدة تضاف لرصيده الدموي بقصف حي الزهور بمديرية الحالي محافظة الحديدة بعدد من قذائف المدفعية وفتح نيران الأسلحة الرشاشة تجاه منازل المدنيين في الحي ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و 18 جريحاً من المدنيين مؤكدة أن هذا الاستهداف يعكس مواصلة قوى العدوان والاستهتار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في السويد واستمرار سفك الدم اليمني.

وتشكل الجريمة الجديدة في الحديدة انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

إلى ذلك يواصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف الأحياء والأماكن المدنية اليمنية وشن صباح اليوم 5 غارات على مديريتي مجزر وصرواح في مأرب.