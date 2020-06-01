البر الرئيسي الصيني يسجل زيادة صفرية في حالات الإصابة المحلية الجديدة بكوفيد 19

بكين-سانا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي وفق شينخوا أنه تم الإبلاغ عن 16 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني دون أن يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أو حالات جديدة مشتبه في إصابتها.

وحتى اليوم تم الإبلاغ عما مجموعه 83017 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 في البر الرئيسي الصيني من بينها 76 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج و 78307 مرضى غادروا المستشفيات بعد شفائهم.

وقالت اللجنة إنه توفي ما مجموعه 4634 شخصاً بسبب المرض.