برشلونة يلتقي ريال مايوركا في الـ 13 من حزيران مع اقتراب استئناف الموسم

برشلونة-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم أن برشلونة سيستأنف الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الـ 13 من حزيران المقبل خارج ملعبه أمام ريال مايوركا بينما يلعب ريال مدريد على أرضه ضد إيبار في الـ 14 منه.

ونقلت رويترز عن بيان للرابطة قولها فيه إن المسابقة التي توقفت منذ ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا ستعود بمباراة قمة محلية بين أشبيلية وريال بيتيس في الـ 11 من حزيران وستكون هناك مباريات في الأيام السبعة التالية إذ يلتقي برشلونة على أرضه مع ليغانيس في الـ 16 منه ويلعب ريال مدريد بملعبه ضد بلنسية في الـ 18.

وكان برشلونة متقدما بنقطتين على ريال مدريد بعد 27 مباراة عندما توقف الموسم في آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يصبح دوري الدرجة الأولى الإسباني الآن ثاني مسابقة في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا تستأنف نشاطها بعدما أصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى في القارة تبدأ من جديد.