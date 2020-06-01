القبض على أربعة من إرهابيي داعش بمحافظة الأنبار غرب العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان اليوم إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على أربعة من إرهابيي داعش في مدينة الفلوجة متورطين بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية مؤخراً”.

وكانت القوات العراقية صدت في وقت سابق اليوم هجوما لتنظيم داعش الإرهابي غرب مدينة عنة في محافظة الأنبار كما أحبطت مخططاً إرهابيا خطيراً كان التنظيم الإرهابي ينوي تنفيذه لاستهداف المدنيين في البصرة جنوب العراق ومحافظات أخرى.

من جهة أخرى أشار بيان لوزارة الداخلية العراقية إلى أنه تم ضبط عتاد وأسلحة وذخائر داخل أحد الأوكار من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في قرية الحجل بمحافظة كركوك شمال العراق.