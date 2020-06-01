وفاة 76 مصاباً بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

سجلت موسكو اليوم ارتفاعاً جديداً لوتيرة زيادة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي حيث تم رصد 76 حالة جديدة مقابل 69 في إحصائية أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن “عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 76 شخصاً “مشيراً إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وأشار المركز إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2553 شخصاً بعد أن كانت 2477 في الإحصائية السابقة ما يشير إلى ارتفاع جديد للوفيات بالفيروس في موسكو على أساس يومي.

وتعد موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 180791 إصابة مؤكدة بينها 80179 حالة شفاء.

وفي وقت سابق اليوم سجل مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا 138 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا ليصل الإجمالي إلى 4693 بينما ارتفع عدد الإصابات بواقع 9268 لتبلغ الحصيلة 405842.

يذكر أن إدارة العاصمة موسكو أعلنت مؤخراً عن حزمة من التدابير الإجرائية للخروج التدريجي من العزلة الذاتية لسكان العاصمة موسكو بدأ مفعولها يوم الجمعة الماضي.