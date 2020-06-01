وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف

واشنطن- سانا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ 106 آلاف بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون و833 ألفا وفقا لموقع وورلد ميترز الخاص بالاحصاءات العالمية.

وذكر الموقع الذى يتم تشغيله من فريق دولى من المطورين والباحثين أنه حتى اليوم سجلت الولايات المتحدة 1833420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 106125 وفاة ما يساوي 78ر5 بالمئة من إجمالي الحالات المرصودة فيما تم تسجيل 540835 حالة شفاء أي 49ر29 بالمئة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.