كورونا يواصل حصد المزيد من الضحايا حول العالم

عواصم-سانا

سجلت السلطات الصحية الإسبانية 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مقارنة مع 271 إصابة يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 239429 كما سجلت 39 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 27127 .

وفي فرنسا أعلن مسؤولو الصحة تسجيل 31 وفاة ليصل العدد الكلي إلى 18475 حالة مشيرين إلى أن عدد الإصابات بالفيروس واصل تراجعه حيث يوجد حالياً 14322 مريضاً بالمستشفيات نزولاً من 14380 في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 7 وفيات و862 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 957 في حين بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 “مشيرة إلى تعافي 100حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909”.

عربياً أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 959 حالة فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 10 وفيات بالفيروس و260 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 250 والإصابات إلى 6439 .

في موريتانيا سجلت وزارة الصحة 47 إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 530 مع تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 في حين سجلت السلطات الصحية في المغرب 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع ليرتفع مجموع الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 7807 كما سجلت وفاة واحدة ليصبح عدد الوفيات 205 حالات فيما شفي 58 مريضاً ليرتفع عدد المتعافين إلى 5459.